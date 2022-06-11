Компания Rolls-Royce передала Министерству здравоохранения Украины два сверхмощных генератора.

– Один такой генератор способен обеспечивать работу не только одного здания, но и всех корпусов, если это большая областная больница, – говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Генераторы уже отправлены в учреждения здравоохранения. Один из них будет обеспечивать работу в экстренных ситуациях Киевской областной больницы, другой — в Николаеве.

К поставке генераторов причастны компания Rolls-Royce, итальянская компания-партнер Perin, как оказывающие помощь, а также немецко-украинское общество Рейн-Некар, установившее контакт между поставщиком и Минздравом и непосредственно участвовавшее в доставке груза в Украину.

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