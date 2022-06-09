Велика Британія надала Україні можливість безкоштовно вбудуватися в систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Повідомляється, що за допомогою цього додатка українські лікарі екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть, по-перше, з точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, який викликає бригаду навіть за відсутності у нього додатка.

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Відзначається, що це надзвичайно важливо під час війни, оскільки зараз на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються, де перебувають.

Тому є рідкісні випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати диспетчеру служби 103.

За необхідності, зв’язок з абонентами можна підтримувати за допомогою відеозв’язку.

Під час відеозв’язку лікарі можуть консультуватися, надавати необхідні рекомендації й навіть виміряти частоту дихання і пульсу пацієнта. Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта з огляду на різні обставини (розбиті шляхи, надзвичайна віддаленість тощо) ускладнений або вимагає багато часу.

Стало відомо, що наразі до додатка GoodSAM вже приєдналися медики Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

– Іноді ми стикаємося з ситуаціями, коли громадянин під час виклику втрачає свідомість і не встигає повідомити свою адресу. Або ж перебуває у важкому стані і взагалі не здатний говорити, – розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

За його словами, також бувають випадки, коли телефонують люди, які перебувають у небезпеці. Вони можуть лише зробити дзвінок, але через загрозу своєму життю не можуть повідомити, що саме відбувається і що їм потрібна допомога. Тому ця програма допоможе рятувати більше життів.

Днями Дніпропетровська екстренка проведе тестові підключення й випробує роботу системи.