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Для першої допомоги в бою: МОЗ передало українським воїнам 15 тис. індивідуальних аптечок

30 Травня 2022, 11:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
солдати
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України днями передало 15 тис. індивідуальних аптечок для українських воїнів, які ведуть важкі кровопролитні бої з російським агресором. Тактичні набори дають змогу надати першу медичну допомогу при отриманні травм внаслідок бойових дій.

– Правильно укомплектована аптечка підвищує шанс зберегти життя при пораненні. Зараз ми передали нашим захисникам саме такі комплекти, здатні зберегти життя і здоров’я нашим бійцям, – прокоментувала поставку заступник міністра Марія Карчевич.

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Вміст аптечок, зокрема, включає:

  • засоби для зупинки кровотечі механічні (турнікети);
  • перев’язувальні засоби;
  • шовні матеріали;
  • термоковдри на поліетиленовій основі;
  • рукавички медичні оглядові;
  • ножиці для розрізання одягу та взуття (атравматичні)
  • маркери водостійкі.

Міністерство охорони здоров’я висловлює щиру подяку міжнародній компанії Crown Agents та благодійному фонду Київська школа економіки за надання гуманітарної допомоги.

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Джерело
МОЗ
Теги
аптечка, Війна в Україні, гуманітарка, МОЗ України
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