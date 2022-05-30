Міністерство охорони здоров’я України днями передало 15 тис. індивідуальних аптечок для українських воїнів, які ведуть важкі кровопролитні бої з російським агресором. Тактичні набори дають змогу надати першу медичну допомогу при отриманні травм внаслідок бойових дій.
– Правильно укомплектована аптечка підвищує шанс зберегти життя при пораненні. Зараз ми передали нашим захисникам саме такі комплекти, здатні зберегти життя і здоров’я нашим бійцям, – прокоментувала поставку заступник міністра Марія Карчевич.
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Вміст аптечок, зокрема, включає:
- засоби для зупинки кровотечі механічні (турнікети);
- перев’язувальні засоби;
- шовні матеріали;
- термоковдри на поліетиленовій основі;
- рукавички медичні оглядові;
- ножиці для розрізання одягу та взуття (атравматичні)
- маркери водостійкі.
Міністерство охорони здоров’я висловлює щиру подяку міжнародній компанії Crown Agents та благодійному фонду Київська школа економіки за надання гуманітарної допомоги.
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