Министерство здравоохранения Украины на днях передало 15 тыс. индивидуальных аптечек для украинских воинов, которые ведут тяжелые кровопролитные бои с российским агрессором. Тактические наборы позволяют оказать первую медицинскую помощь при получении травм в результате боевых действий.

— Правильно укомплектованная аптечка повышает шанс сохранить жизнь при ранении. Сейчас мы передали нашим защитникам именно такие комплекты, способные сохранить жизнь и здоровье нашим бойцам, — прокомментировала поставку заместитель министра Мария Карчевич.

Содержимое аптечек, в частности, включает:

средства для остановки кровотечения механические (турникеты);

перевязочные средства;

шовные материалы;

термоодеяла на полиэтиленовой основе;

перчатки медицинские обзорные;

ножницы для разрезания одежды и обуви (атравматические)

маркеры водостойкие.

Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность международной компании Crown Agents и Благотворительному фонду Киевская школа экономики за предоставление гуманитарной помощи.