Министерство здравоохранения Украины на днях передало 15 тыс. индивидуальных аптечек для украинских воинов, которые ведут тяжелые кровопролитные бои с российским агрессором. Тактические наборы позволяют оказать первую медицинскую помощь при получении травм в результате боевых действий.
— Правильно укомплектованная аптечка повышает шанс сохранить жизнь при ранении. Сейчас мы передали нашим защитникам именно такие комплекты, способные сохранить жизнь и здоровье нашим бойцам, — прокомментировала поставку заместитель министра Мария Карчевич.
Содержимое аптечек, в частности, включает:
- средства для остановки кровотечения механические (турникеты);
- перевязочные средства;
- шовные материалы;
- термоодеяла на полиэтиленовой основе;
- перчатки медицинские обзорные;
- ножницы для разрезания одежды и обуви (атравматические)
- маркеры водостойкие.
Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность международной компании Crown Agents и Благотворительному фонду Киевская школа экономики за предоставление гуманитарной помощи.