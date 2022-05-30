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Для первой помощи в бою: Минздрав передал украинским воинам 15 тыс. индивидуальных аптечек

30 мая 2022, 11:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
солдати
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины на днях передало 15 тыс. индивидуальных аптечек для украинских воинов, которые ведут тяжелые кровопролитные бои с российским агрессором. Тактические наборы позволяют оказать первую медицинскую помощь при получении травм в результате боевых действий.

— Правильно укомплектованная аптечка повышает шанс сохранить жизнь при ранении. Сейчас мы передали нашим защитникам именно такие комплекты, способные сохранить жизнь и здоровье нашим бойцам, — прокомментировала поставку заместитель министра Мария Карчевич.

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Содержимое аптечек, в частности, включает:

  • средства для остановки кровотечения механические (турникеты);
  • перевязочные средства;
  • шовные материалы;
  • термоодеяла на полиэтиленовой основе;
  • перчатки медицинские обзорные;
  • ножницы для разрезания одежды и обуви (атравматические)
  • маркеры водостойкие.

Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность международной компании Crown Agents и Благотворительному фонду Киевская школа экономики за предоставление гуманитарной помощи.

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Источник
Минздрав
Теги
аптечка, Війна в Україні, гуманітарка, МОЗ Украины
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