Великобритания предоставила Украине возможность бесплатно встроиться в систему экстренной медицинской помощи приложение GoodSAM.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что с помощью этого приложения украинские врачи экстренной медицинской помощи (ЭМД) смогут, во-первых, с точностью до 20 метров получать геолокацию абонента, который вызывает бригаду даже при отсутствии у него приложения.

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Отмечается, что это чрезвычайно важно во время войны, поскольку сейчас на подконтрольных Украине территориях находится большое количество внутренне перемещенных лиц, которые плохо ориентируются, где находятся.

Поэтому имеются редкие случаи, когда без посторонней помощи человек не может четко предоставить свои координаты диспетчеру службы 103.

При необходимости, связь поддерживать с абонентами можно поддерживать при помощи видеосвязи.

Во время видеосвязи врачи могут консультироваться, предоставлять необходимые рекомендации и даже измерить частоту дыхания и пульса пациента. Это особенно важно в случаях, когда доступ к пациенту в силу разных обстоятельств (разбитые пути, чрезвычайная удаленность и т.п.) усложнен или требует много времени.

Стало известно, что в настоящее время к приложению GoodSAM уже присоединились медики Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

— Иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда гражданин во время вызова теряет сознание и не успевает сообщить свой адрес. Или же находится в тяжелом состоянии и вообще не способен говорить, — рассказал директор Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

По его словам, также бывают случаи, когда звонят люди, которые находятся в опасности. Они могут лишь совершить звонок, но из-за угрозы своей жизни не могут сообщить, что именно происходит и что им нужна помощь. Поэтому это приложение поможет спасать больше жизней.

На днях Днепропетровская экстренка проведет тестовые подключения и опробует работу системы.