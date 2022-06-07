Медики Чернигова и Киева сделали все возможное, чтобы спасти жизнь молодого украинского пограничника, который получил тяжелейшее ранение в первый день российского вторжения.

О ранениях, лечении и планах старшего лейтенанта Виктора Деревянко рассказали журналисты одного из украинских региональных СМИ.

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Сообщается, что 24 февраля, в 4.15 утра, рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали палаточный лагерь наших пограничников, который располагался на украинско-белорусской границе в Черниговской области.

Виктор Деревянко и еще шестеро его побратимов получили ранения. Трое из них были в тяжелом состоянии.

— Это просто счастье, что я выжил после такого, — признается Виктор.

Парень проснулся от резкой боли и взрыва фугаса, который сбросил первый дрон над палаткой наших ребят.

Из руки текла кровь, а взрывы становились все сильнее. Все, кто находился в палатке, укрылись под кроватями. Сам Виктор в силу своего состояния не мог подняться с койки и сориентироваться в происходящем. Получилось встать только после третьего взрыва.

Как выяснилось позже, один осколок прошел насквозь через руку, другой попал в живот и вошел в левый желудочек сердечной мышцы.

В 5.30 того же утра приехала скорая помощь и старшего лейтенанта повезли в военный госпиталь Чернигова. Здесь провели первое хирургическое вмешательство. Затем, в тот же день, парня транспортировали в Киевский госпиталь пограничников, где была сделана еще одна операция.

А 26 апреля Виктора отвезли в Институт сердца, к его руководителю Борису Тодурову. Там было принято решение вырезать осколок.

— После операции Тодуров сказал, что осколок уже вошел в сердце. Что, мол, твое счастье, что приехал, — говорит старший лейтенант.

Сейчас пограничник проходит реабилитацию. В его дальнейших планах вернуться в строй и служить, пока не закончится война, пока не очистим нашу страну от этой нечисти. А потом… Строить дом, создавать семью, все как у людей…

Источник: Общественное Чернигов

Видео: Государственная пограничная служба Украины

Фото: скрин из видео