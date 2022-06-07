Медики Чернігова і Києва зробили все можливе, щоб врятувати життя молодого українського прикордонника, який отримав важке поранення в перший день російського вторгнення.

Про поранення, лікування та плани старшого лейтенанта Віктора Дерев’янка розповіли журналісти одного з українських регіональних ЗМІ.

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Повідомляється, що 24 лютого, о 4.15 ранку, рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували наметовий табір наших прикордонників, який розташовувався на українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області.

Віктор Дерев’янко та ще шестеро його побратимів отримали поранення. Троє з них були у важкому стані.

– Це просто щастя, що я вижив після такого, – зізнається Віктор.

Хлопець прокинувся від різкого болю й вибуху фугасу, який скинув перший дрон над наметом наших хлопців.

З руки текла кров, а вибухи ставали все сильнішими. Всі, хто знаходився в наметі, сховалися під ліжками. Сам Віктор в силу свого стану не міг піднятися з ліжка і зорієнтуватися в тому, що відбувається. Вийшло встати тільки після третього вибуху.

Як з’ясувалося пізніше, один осколок пройшов наскрізь через руку, інший потрапив в живіт і увійшов в лівий шлуночок серцевого м’яза.

О 5.30 того ж ранку приїхала швидка допомога і старшого лейтенанта повезли у військовий госпіталь Чернігова. Тут провели перше хірургічне втручання. Потім, в той же день, хлопця транспортували в Київський госпіталь прикордонників, де була зроблена ще одна операція.

А 26 квітня Віктора відвезли в Інститут серця, до його керівника Бориса Тодурова. Там було прийнято рішення вирізати осколок.

– Після операції Тодуров сказав, що осколок уже увійшов у серце. Що, мовляв, твоє щастя, що приїхав, – каже старший лейтенант.

Зараз прикордонник проходить реабілітацію. У його подальших планах повернутися в стрій і служити, поки не закінчиться війна, поки не очистимо нашу країну від цієї нечисті. А потім… Будувати будинок, створювати сім’ю, все як у людей…

Джерело: Суспільне Чернігів

Відео: Державна прикордонна служба України

Фото: скрін з відео