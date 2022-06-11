Компанія Rolls-Royce передала Міністерству охорони здоров’я України два надпотужні генератори

– Один такий генератор здатен забезпечувати роботу не лише однієї будівлі, але й усіх корпусів, якщо це велика обласна лікарня, – йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

Генератори вже відправлені до закладів охорони здоров’я. Один із них буде забезпечувати роботу лікарні в екстрених ситуаціях у Київській обласній лікарні, інший доставлений у Миколаєв.

До поставки генераторів причетні компанія Rolls-Royce, італійська компанія-партнер Perin, як надавачі допомоги, а також німецько-українське товариство “Рейн-Некар”, яке встановило контакт між надавачем та МОЗ і взяло безпосередню участь у доставленні вантажу в Україну.

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