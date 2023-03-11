Палата представителей США единогласно приняла решение путем голосования о рассекречивании информации о том, что возникновение пандемии Covid-19 возможно связано с Уханьским институтом вирусологии в Китае. Документ, принятый Палатой представителей направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее в этом месяце Сенат США так же единогласно проголосовал за то, чтобы потребовать от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить такую информацию.

Конгресс США попытался рассекретить разведданные о происхождении Covid-19 после того, как Министерство энергетики с “низкой степенью достоверности” пришло к выводу, что вирус, скорее всего, “сбежал” из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая. Минэнергетики является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества США. Ранее в ведомстве не знали, как появился вирус.

Сейчас смотрят

— ФБР также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории в Ухане,- заявил директор агентства Кристофер Рэй.

ЦРУ и еще одно неназванное агентство не определились, имеет ли вирус естественное происхождение или он был разработан в лаборатории.

Источник: CNBC.