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Конгресс США требует рассекретить разведданные о происхождении коронавируса

11 марта 2023, 12:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Источник: Depositphotos

Палата представителей США единогласно приняла решение путем голосования о рассекречивании информации о том, что возникновение пандемии Covid-19 возможно связано с  Уханьским институтом вирусологии в Китае.  Документ, принятый Палатой представителей направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее в этом месяце Сенат США так же единогласно проголосовал за то, чтобы потребовать от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить такую информацию.

Конгресс США попытался рассекретить разведданные о происхождении Covid-19  после того, как Министерство энергетики с “низкой степенью достоверности” пришло к выводу, что вирус, скорее всего, “сбежал” из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая. Минэнергетики является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества США. Ранее в ведомстве не знали, как появился вирус.

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 — ФБР также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории в Ухане,-  заявил директор агентства Кристофер Рэй.

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ЦРУ и еще одно неназванное агентство не определились, имеет ли вирус естественное происхождение или он был разработан в лаборатории.

Источник: CNBC.

Теги
Коронавирус Covid-19
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