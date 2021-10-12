За последние сутки в России более 29 тыс. новых случаев заболевания Covid-19. Это максимальная цифра с начала года. Шесть суток подряд в стране фиксируют не менее 900 смертей.

Тяжело болеет такое количество людей, что в больницах не успевают добавлять новые койки в Covid-отделения. В Санкт-Петербурге во временный госпиталь превратили один из крупнейших выставочных центров. А в Екатеринбурге все 13 отделений одной из больниц отдали для лечения больных Covid-19.

— Больных очень много, — говорит заведующий отделением реанимации больницы №14 Екатеринбурга Кямандар Мустафаев. — Снова растет количество тяжелых пациентов. Люди расслабились и в который раз понадеялись на русское авось.

В Риме тысячи демонстрантов в эти выходные вышли на протесты. Они недовольны, что их жизнь зависит от Covid-сертификата, удостоверяющего вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь.

С 15 октября документ станет необходимым даже для допуска на рабочие места, независимо от профессии. Акции переросли в драку с полицией, демонстрантов разгоняли водометами и слезоточивым газом.

В Италии уже вакцинировали 80% взрослого населения, количество госпитализированных сокращается, поэтому власти решили на этой неделе ослабить карантинные ограничения. Все, кто имеет Covid-сертификат, смогут посещать стадионы, кинотеатры, дискотеки и театры.

А вот в австралийском Сиднее по-праздничному, с шампанским, открыли бар после локдауна, который действовал более 100 дней. Люди, которым уже надоело сидеть дома, сразу отправились на встречи с друзьями в рестораны, пошли прихорашиваться в парикмахерские. Женщины, привыкшие заниматься фитнесом, пришли в клубы задолго до их открытия.

— Здесь так много энергии и любви, — сказала одна из клиенток. — Приятно знать, что нам вернули немного свободы.

Власти Сиднея решили отменить изоляцию после того, как в штате Новый Южный Уэльс количество полностью иммунизированных жителей превысило 70%. Теперь все, что нужно для свободного передвижения — сертификат о полном курсе вакцинации.

С сегодняшнего дня, 11 октября, Великобритания признала сертификаты о вакцинации против коронавируса, выданные в Украине. Украинцам разрешено пересекать границу туманного Альбиона без самоизоляции с Covid-сертификатом, а не с отрицательным результатом теста на коронавирус и прохождением его на восьмой день пребывания. Однако полный курс вакцинации нужно получить минимум за 14 дней до прибытия.