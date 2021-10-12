За останню добу в Росії понад 29 тис. нових випадків захворювання на Covid-19. Це максимальна цифра з початку року. Шість днів поспіль у країні фіксують не менше 900 смертей.

Важко хворіє така кількість людей, що у лікарнях не встигають додавати нові ліжка у Covid-відділення. У Санкт-Петербурзі на тимчасовий госпіталь перетворили один із найбільших виставкових центрів. А в Єкатеринбурзі усі 13 відділень однієї з лікарень віддали для лікування хворих на Covid-19.

– Хворих дуже багато, – говорить завідувач відділення реанімації лікарні №14 Єкатеринбурга Кямандар Мустафаєв. – Знову зростає кількість важких пацієнтів. Люди розслабилися і вкотре покладалися на російське “авось”.

У Римі тисячі демонстрантів цими вихідними вийшли на протести. Вони невдоволені, що їхнє життя залежить від Covid-сертифіката, що посвідчує вакцинацію, негативний тест чи перенесену хворобу.

Із 15 жовтня документ стане необхідним навіть для допуску на робочі місця, незалежно від професії. Акції переросли у бійку з поліцією, демонстрантів розганяли водометами та сльозогінним газом.

В Італії вже вакцинували 80% дорослого населення, кількість госпіталізованих скорочується, тож влада вирішила цього тижня послабити карантинні обмеження. Усі, хто має Covid-сертифікат, зможуть відвідувати стадіони, кінотеатри, дискотеки і театри.

А ось в австралійському Сіднеї по-святковому, з шампанським, відкрили бар після локдауну, який діяв понад 100 днів. Люди, яким уже набридло сидіти вдома, одразу вирушили на зустрічі з друзями в ресторани, пішли чепуритись у перукарні. Жінки, що звикли займатися фітнесом, прийшли у клуби задовго до їхнього відкриття.

-Тут так багато енергії та любові, – сказала одна з клієнток тренажерного залу. – Приємно знати, що нам повернули трохи свободи.

Влада Сіднея вирішила скасувати ізоляцію після того, як у штаті Новий Південний Уельс кількість повністю імунізованих жителів перевищила 70%. Тепер усе, що потрібно для вільного пересування – сертифікат про повний курс вакцинації.

Відсьогодні, 11 жовтня, Велика Британія визнала сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу, видані в Україні. Українцям дозволено перетинати кордон туманного Альбіону без самоізоляції з Covid-сертифікатом, а не з негативним результатом тесту на коронавірус та проходженням його на восьмий день перебування. Однак повний курс вакцинації потрібно отримати щонайменше за 14 днів до прибуття.