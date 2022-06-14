Во время войны в Украине Covid-19 не исчез — он просто приобрел характер сезонной инфекции, сообщил иммунолог Федор Лапий в эфире информационного телемарафона.

— Раньше мы видели рост болезни осенью, в конце зимы и начале весны. Конечно, благодаря лету и открытому пространству Covid-19 снижается. Но это не значит, что он исчез и оставил нас в покое, — отметил специалист.

Именно поэтому Лапий рекомендует взрослым и детям старше 12 лет, которые не получили бустерную прививку против Covid-19, вакцинироваться как можно быстрее.

— Пройдите ревакцинацию против Covid-19. Если вы пропустили какую-либо прививку — вторую или бустерную дозу, и несмотря на то, сколько времени прошло после предыдущей прививки. Это важно для всех нас, — акцентировал Лапий.

Еще он отметил, что для детей сейчас очень важна защита против полиомиелита, поэтому очень важно сделать необходимую прививку.

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— Потому что мы вошли в 2022 год, вошли в широкомасштабную российскую военную агрессию со вспышкой полиомиелита. Вирус полиомиелита никуда не исчез с территории Украины, — сказал Лапий.

Не стоит усугублять трудности, связанные с военными действиями, проблемами с инфекционными болезнями, которые, как считает Лапий, у нас еще впереди.

— Все ужасы, связанные с инфекционными болезнями, они у нас еще впереди. Потому что они начинаются не сразу тогда, когда начинается война. Ожидать вспышек инфекционных болезней можно и там, где люди больше всего контактируют между собой и на оккупированных территориях, где люди не имеют доступа к медицинской помощи и гигиенических средств, — подытожил Лапий.

Источник: Федор Лапий