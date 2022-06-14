Під час війни в Україні Covid-19 не зник – він просто набув характеру сезонної інфекції, повідомив імунолог Федір Лапій в ефірі інформаційного телемарафону.

– Раніше ми бачили зростання хвороби восени, наприкінці зими та на початку весни. Звичайно, завдяки літу та відкритому простору Covid-19 знижується. Але це не означає, що він зник і залишив нас у спокої, – наголосив фахівець.

Саме тому Лапій рекомендує дорослим та дітям старше 12 років, які не отримали бустерного щеплення проти Covid-19, вакцинуватися якнайшвидше.

– Пройдіть ревакцинацію проти Covid-19. Якщо ви пропустили будь-яке щеплення – друге або бустерну дозу, і незважаючи на те, скільки часу минуло після попереднього щеплення. Це важливо для всіх нас, – наголосив Лапій.

Ще він зазначив, що для дітей зараз дуже важливим є захист проти поліомієліту, тому дуже важливо зробити необхідне щеплення.

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– Тому що ми увійшли у 2022 рік, увійшли в широкомасштабну російську військову агресію зі спалахом поліомієліту. Вірус поліомієліту нікуди не зник з території України, – сказав Лапій.

Не варто посилювати труднощі, пов’язані з воєнними діями, проблемами з інфекційними хворобами, які, як вважає Лапій, ще попереду.

– Всі жахіття, пов’язані з інфекційними хворобами, вони у нас ще попереду. Тому що вони починаються не відразу, коли починається війна. Очікувати спалахів інфекційних хвороб можна і там, де люди найбільше контактують між собою та на окупованих територіях, де люди не мають доступу до медичної допомоги та гігієнічних засобів, – підсумував Лапій.

Джерело: Федір Лапій