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Казацкому роду нет переводу: 18 ребенка родила 43-летняя женщина из Сарн

8 февраля 2023, 18:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
малыш
Источник: Depositphotos

В Ровенском перинатальном центре 43-летняя женщина родила 18 ребенка.

— Роженица живет в Сарнах, — сообщила главный врач медучреждения Виктория Еникеева. – Роды происходили оперативным путем. Известно, что с новорожденной девочкой все хорошо, ребенок родился доношенным.

Как сообщили на странице Ровенского областного перинатального центра, роды состоялись 7 февраля. Женщина родила девочку, весом 3,3 кг и ростом 55 см. Это уже 18 ребенок в семье. В семье воспитывают 12 мальчиков и шестерых девочек. Старшей дочери – 24 года.

— Война в стране заставила многое переосмыслить, но рождение детей всегда будет прекрасным стимулом для веры в лучшее будущее. Поздравляем и радуемся семье, – отметили в перинатальном центре.

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Добавим, что такие случаи в Ровенской области не единичны, причем, 18 детей для семьи – это не рекорд. К примеру, в апреле 2021 года 45-летняя жительница села Глинное родила 19 детей.

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Источник
Zaxid.net
Теги
Роды
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