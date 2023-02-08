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Козацькому роду немає переводу: 18 дитину народила 43-річна жінка з Сарн

8 Лютого 2023, 18:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
малыш
Джерело: Depositphotos

У Рівненському перинатальному центрі 43-річна жінка народила 18-ту дитину.

 – Породілля мешкає у Сарнах, – повідомила головний лікар медзакладу Вікторія Єнікеєва. – Пологи відбувались оперативним шляхом. Відомо, що з новонародженою дівчинкою все добре, дитина народилась доношеною.

Як повідомили на сторінці Рівненського обласного перинатального центру, пологи відбулись  7 лютого. Жінка народила дівчинку, вагою 3,3 кг та ростом 55 см. Це вже 18 дитина в родині. Наразі в сім’ї виховують 12 хлопчиків та шістьох дівчаток. Найстаршій доньці – 24 роки.

– Війна в країні змусила багато переосмислити, та народження діток завжди буде прекрасним стимулом для віри в найкраще майбутнє. Вітаємо і радіємо з родиною, – зазначили в перинатальному центрі.

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Додамо, що такі випадки на Рівненщині непоодинокі, причому, 18 дітей для родини – це не рекорд. До прикладу, в квітні 2021 року 45-річна мешканка села Глинне народила 19 дитину.

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Джерело
Zaxid.net
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