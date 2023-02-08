У Рівненському перинатальному центрі 43-річна жінка народила 18-ту дитину.

– Породілля мешкає у Сарнах, – повідомила головний лікар медзакладу Вікторія Єнікеєва. – Пологи відбувались оперативним шляхом. Відомо, що з новонародженою дівчинкою все добре, дитина народилась доношеною.

Як повідомили на сторінці Рівненського обласного перинатального центру, пологи відбулись 7 лютого. Жінка народила дівчинку, вагою 3,3 кг та ростом 55 см. Це вже 18 дитина в родині. Наразі в сім’ї виховують 12 хлопчиків та шістьох дівчаток. Найстаршій доньці – 24 роки.