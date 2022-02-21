Лабораторные данные свидетельствуют, что пандемия Covid-19 утихает, но откладывать маски рано, говорит гендиректор Областной больницы им. И.И. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

Врач советует сделать бустерную дозу вакцины, чтобы не было еще одной волны коронавирусной инфекции.

– Мы утром совершили обход Covid-центра, и увидели, что 60% больных в реанимации имеют не только Covid, а в первую очередь инсульты, — рассказал Рыженко. — В основном это пожилые люди, имеющие ряд хронических заболеваний. Но подчеркиваю, что они поступали с инсультами, а после лабораторных исследований мы увидели у них коронавирусную болезнь. Хотя на 100% мы уверены, что именно Covid стал причиной возникновения этого тяжелого заболевания.

Нарушение мозгового кровообращения для таких больных может быть фатальным, подчеркнул врач, поэтому он советует всем заболевшим обращаться к врачам.

Еще один печальный результат наблюдения за пациентами с Covid-19.

– Есть данные о повышении количества психических расстройств, – заметил гендиректор больницы. — Каждый третий, болевший Covid-19 и прошедший через реанимационное отделение, в дальнейшем имеет депрессивное состояние.

Врач порекомендовал таким пациентам не перенапрягаться, потому что это может привести к тромбообразованию и нарушению мозгового кровообращения.

При обследовании пациентов после коронавирусной болезни медики обнаруживают поражение нервной системы, которую вирус считает своим “врагом” и постепенно уничтожает.

Врач-невролог успокаивает: нервная система способна восстанавливаться. Но чем раньше обратиться к врачу, тем выше шансы на быстрое выздоровление.