За час пандемії в Україні лише офіційно на коронавірус перехворіли понад 4 млн людей. Нові штами призводять до інфікування і тих, хто вже пережив недугу, і тих, хто отримав повну вакцинацію.

Та підступність вірусу в його специфічному впливі на організм. Симптоми, яких раніше людина не відчувала, дошкуляють уже після повного одужання. Ми поспілкувались із медиками і дізнались, на що найчастіше зараз скаржаться пацієнти і як лікувати постковідний синдром.

14 днів не кінець – боротьба може тривати і понад 12 тижнів

У Європі через стрімкіший темп захворювання термін “постковідний синдром” почали використовувати ще у травні 2020-го. В Україні програму лікування для таких пацієнтів клініки почали розробляти дещо пізніше.

Терапевт Ірина Охнач аналізує що, за її власними спостереженнями на постковідний синдром скаржаться 20-30% перехворілих. Але справжня кількість набагато більша. Українці просто не надто охоче звертаються до медиків по допомогу.

– Постковід називають довготривалим коронавірусом, і він має декілька періодів. Гострий – це час до чотирьох тижнів від моменту захворювання, тобто відтоді, коли почалися первинні прояви. Від чотирьох до 12 тижнів – це симптоматично-триваючий період, коли гостроти вже може й не бути, високої температури теж, але симптоми ще є, – каже Ірина Охнач.

За словами лікарки, після 12 тижнів і більше вже починається постковідний синдром. Але загалом – це все належить до поняття довготривалий Covid-19.

Звертаються до медиків усі – хто тяжко хворів чи переніс коронавірус у легкій формі. Серед рекордсменів терапевта – пацієнт, у якого через рік не відновилися функції центральної нервової системи.

– Це нюх, це смаки, крім того періодично трапляються зорові та слухові галюцинації, перепади пітливості, сухість у ротовій порожнині. І під час дообстеження було виявлено цукровий діабет, якого не було, – зазначає лікар-терапевт Ірина Охнач

Наразі не існує визначеного переліку симптомів постковіду, він постійно змінюється і доповнюється. Серед специфічних більш рідкісних проявів – захворювання внутрішніх органів, біль в опорно-руховому апараті. Крім цього, виявляли довготривалі порушення ритму серця. Фіксували ускладнення судинної системи. Розвиток тромбоутворення, особливо нижніх кінцівок.

Але найчастіші скарги пацієнтів на довготривалу відсутність нюху та смаку, подекуди до трьох-чотирьох місяців, головний біль, запаморочення, погіршення сну, депресивний стан та зниження пам’яті.

Коронавірус сприймає нервову систему як свого ворога

Ці скарги не безпідставні. Під час обстеження у таких пацієнтів медики виявляють ураження нервової системи, яку вірус вважає своїм “ворогом” і поступово знищує.

Лікар-невролог Оксана Василенко заспокоює: наша нервова система має здатність відновлюватись, тож що раніше звернутися до лікаря, то вищі прогнози на одужання.

– Нервова система, як ви розумієте, контролює і координує весь організм. Якщо є ураження, то, звісно, в кожного пацієнта це проявляється по-різному. Але симптоматика залежить від того, як нервова система реагує на процес захворювання, – роз’яснює лікар-невролог.

Та найчастіше до цього фахівця зараз звертаються люди, які частково втратили пам’ять. Є шанс, що вона відновиться самостійно, але за умови, якщо погіршення було незначне, якщо ж ні, потрібно залучати медикаментозне лікування.

– У деяких складних випадках пам’яттю займаються психіатри, в інших – відновлюємо за допомогою судинних препаратів, нейротропних препаратів, седативних, залежно від того, які скарги має пацієнт. Тоді пам’ять може відновитися, – каже невролог.

Якщо є проблема зі сном, фахівці застосовують седативну та снодійну терапію, відновлювальні препарати сприяють кровообігу у мозку і покращують розумову діяльність. А вітамінотерапія позитивно впливає на організм загалом.

Та медикаментозна терапія – це лише перший етап відновлення після Covid-19. Фахівці радять паралельно починати реабілітацію, яка охоплює водні процедури, апаратну фізіотерапію, фізкультуру. Третій момент – внутрішнє налаштовування на позитив. Якщо сил забракне, варто поспілкуватися з психологом. Адже коронавірус – це завжди стрес.

Суттєву втрату зору помічають навіть ті, хто раніше не мав проблем

Збільшення кількості пацієнтів помічають лікарі-офтальмологи. Фахівець Вікторія Ратушнюк зауважує, люди забувають, що очі – як вхідні ворота для вірусу. У 5% інфікованих перший симптом Covid-19 – саме гострий кон’юнктивіт.

Пацієнт помічає почервоніння ока, сльозотечу, виділення, а вже потім підвищується температура і проявляється решта симптомів. Тому що Covid-19 потрапляє в організм не через слизову носа чи рота, а саме очей. Тому людей закликають носити окуляри, а не лише захисні маски та рукавиці.

Погіршення стану пацієнти помічають уже через два-три тижні і тоді приходять із серйознішими скаргами.

– Це може бути загострення вірусу простого герпесу. У пацієнта може бути блефарит – це висипання на шкірі повік, може бути кератит – це ураження рогівки. І ми з таким зустрічаємось дуже часто, набагато частіше, ніж до епохи коронавірусу, – розповідає офтальмолог Вікторія Ратушнюк.

Найскладнішими випадками медик вважає ураження судин ока. Це може впливати на якість зору, зокрема пацієнти раптово помічають різке погіршення зору на одне око. У такій ситуації потрібна консультація із суміжними фахівцями – кардіологом, невропатологом. Але не варто панікувати, у більшості випадків проблемі можна зарадити, розпочавши вчасне лікування.

Хоч офтальмологи уже помічають тенденцію – серед пацієнтів, які перехворіли на Covid-19, є молодь, яка ніколи не мала скарг на поганий зір.

Масове випадіння волосся не завжди вплив коронавірусу

30% пацієнтів лікаря-трихолога Максима Ель-Голама перехворіли на коронавірус і прийшли на прийом зі скаргами на надмірне випадіння волосся.

Із тим, що на це вплинув саме коронавірус, фахівець не зовсім погоджується, мовляв, такі симптоми можуть бути й після інших звичних для нас вірусних захворювань – ГРВІ чи грипу.

За нормальних умов на добу людина втрачає 50-100 волосин. Під час так званого постковідного стану ця кількість може сягати до 200. А це уже свідчить про проблему.

Різке випадіння волосся фахівці називають – телогеновою алопецією. І здебільшого вона є наслідком стресів, приймання певних препаратів, зокрема антибіотиків, різкої втрати ваги, високої температури. Запальні реакції в організмі впливають на фазу росту, тож деякі фолікули просто переходять у стан телогену, тобто спокою та випадіння.

Зазвичай перші симптоми пацієнт помічає за два місяці або за півроку після пережитого. І може втратити від 20 % до 30% волосся.

– Підвищення температури тіла впливає на фолікулу. Може відбутись порушення мікроциркуляції крові. Це можливо і через вживання певних препаратів, які прописують під час лікування Covid-інфекції. Тут цілий комплекс факторів, що напряму не пов’язані з коронавірусом, – каже трихолог Максим Ель-Голам.

Доволі часто випадіння волосся минає самостійно або слід усунути причину, наприклад завершити приймання ліків, налагодити харчування.

– Ми можемо допомогти прийманням вітамінів, ін’єкціями, тобто використати філери для волосся, мезотерапію, плазмотерапію. Це прискорює регенерацію волосся, укріплює його, – радить лікар-трихолог.

Якщо симптоми лише погіршуються, варто проконсультуватись з іншими фахівцями – ендокринологом, гінекологом, гастроентерологом. Адже можливе порушення функцій щитоподібної залози, гормональний збій або дефіцит заліза. Але це уже рідкісні скарги. А от те, що точно буде дієвим, – це менше стресувати.

– Люди очікують, що коли прийде негативний ПЛР-тест через 10 днів, то вони вже будуть здорові, як при звичайному вірусогрипі. Але це не так. Часом симптоматика хвилеподібна: на деякі періоди покращення самопочуття, але потім знову виникає погіршення. І це погіршення не проходить, воно прогресує, воно довготривале, – підсумовує лікар-терапевт Ірина Охнач.

Тому і варто за перших проявів звернутись до фахівців і починати своєчасну реабілітацію. Спершу – до сімейного лікаря.

У медзакладах розробили кілька пакетів обстежень. Найпростіший – це загальні аналізи, тобто крові та сечі. Можна додати ультразвукове дослідження внутрішніх органів та обстеження серцево-судинної системи. За потреби, залучають суміжних фахівців. Це пришвидшить повернення до повноцінного життя.