За время пандемии в Украине только официально коронавирусом переболели более 4 млн человек. Новые штаммы приводят к тому, что инфицируются и те, кто уже перенес недуг, и те, кто получил полную вакцинацию.

Но коварство вируса в его специфическом воздействии на организм. Симптомы, которые раньше человек не испытывал, донимают уже после полного выздоровления. Мы пообщались с медиками и узнали, на что чаще всего сейчас жалуются пациенты и как лечить постковидный синдром.

14 дней не конец – борьба может продолжаться и более 12 недель

В Европе из-за стремительного темпа заболеваемости термин “постковидный синдром” начали использовать еще в мае 2020-го. В Украине программу лечения для таких пациентов клиники начали разрабатывать несколько позже.

Терапевт Ирина Охнач анализирует, по ее собственным наблюдениям на постковидный синдром жалуются 20-30% переболевших. Но настоящее количество гораздо больше. Украинцы просто не очень охотно обращаются к медикам за помощью.

— Постковид называют долговременным коронавирусом и он имеет несколько периодов. Острый – это течение до четырех недель с момента заболевания, то есть, когда начинаются первичные проявления. С четырех до 12 недель — это симптоматично-продолжающийся период, когда остроты уже может не быть, высокой температуры тоже, но симптомы продолжаются, — говорит Ирина Охнач.

По словам врача, после 12 недель и более – это уже начинается постковидный синдром. Но в общем – это все относится к понятию долгосрочного Covid-19.

Обращаются к медикам все, кто тяжело болел или перенес коронавирус в легкой форме. Среди рекордсменов терапевта пациент, у которого и через год не восстановились функции центральной нервной системы.

— Это обоняние, это вкусы, это зрительные периодические галлюцинации, слуховые галлюцинации, периодические перепады потливости, сухость в полости рта. И при дообследовании был выявлен сахарный диабет, которого не было, – отмечает врач-терапевт Ирина Охнач.

Пока нет определенного перечня симптомов постковида, он постоянно меняется и дополняется. Среди специфических более редких проявлений – заболевания внутренних органов, боли в опорно-двигательном аппарате. Кроме этого, выявляли длительные нарушения ритма сердца. Фиксировали осложнения сосудистой системы. Развитие тромбообразования, особенно нижних конечностей.

Но наиболее частые жалобы пациентов на длительное отсутствие обоняния и вкуса, иногда до трех-четырех месяцев, головные боли, головокружение, ухудшение сна, депрессивное состояние и снижение памяти.

Коронавирус воспринимает нервную систему как своего врага

Такие жалобы не безосновательны. При обследовании у переболевших пациентов медики выявляют поражение нервной системы, которую вирус считает своим “врагом” и постепенно уничтожает.

Врач-невролог Оксана Василенко успокаивает: наша нервная система имеет способность восстанавливаться, так что чем раньше обратиться к врачу, тем прогнозы на выздоровление выше.

– Нервная система, вы же понимаете, контролирует и координирует весь организм. Если есть поражение, то, конечно, у каждого пациента это проявляется по-разному. Но симптоматика зависит от того, как нервная система реагирует на процесс заболевания, – разъясняет врач-невролог.

Но чаще всего к этому специалисту сейчас обращаются люди, частично потерявшие память. Есть шанс, что она восстановится самостоятельно, но при условии, если ухудшение было незначительным, если нет — нужно привлекать медикаментозное лечение.

— В некоторых сложных случаях памятью занимаются психиатры, в других — восстанавливаем с помощью сосудистых препаратов, нейротропных препаратов, седативных, в зависимости от того, какие жалобы у пациента, — говорит невролог.

Если проблема со сном, специалисты применяют седативную и снотворную терапию, восстановительные препараты способствуют кровообращению в мозге и улучшают умственную деятельность. А витаминотерапия положительно влияет на организм в целом.

Но медикаментозная терапия – это только первый этап восстановления после Covid-19. Специалисты советуют параллельно начинать реабилитацию, включающую водные процедуры, аппаратную физиотерапию, физкультуру. Третий момент – внутренний настрой на позитив. Если сил не хватает, стоит пообщаться с психологом. Ведь коронавирус – это всегда стресс.

Существенную потерю зрения замечают даже те, кто раньше не имел проблем

Увеличение количества пациентов замечают врачи-офтальмологи. Специалист Виктория Ратушнюк отмечает, что люди забывают, что глаза — это входные ворота для вируса. У 5% инфицированных первый симптом Covid-19 – именно острый конъюнктивит.

Пациент замечает красноту глаз, слезотечение, выделения, а уже потом повышается температура и проявляются остальные симптомы. Потому что Covid-19 попадает в организм не через слизистую носа или рта, а именно глаз. Поэтому людей призывают носить очки, а не только защитные маски и перчатки.

Ухудшение состояния пациенты замечают уже через две-три недели и приходят с более серьезными жалобами.

– Это может быть обострение вируса простого герпеса, может быть блефарит – это сыпь на коже век, может быть кератит – поражение роговицы. И мы с таким встречаемся очень часто. Гораздо чаще, чем до эпохи коронавируса, — рассказывает офтальмолог Виктория Ратушнюк.

Наиболее сложными случаями медик считает поражение сосудов глаза. Это может влиять на качество зрения, в частности пациенты внезапно подмечают резкое ухудшение зрения на один глаз. В такой ситуации необходима консультация со смежными специалистами – кардиологом, невропатологом. Но не стоит паниковать, в большинстве случаев проблеме можно помочь, начав своевременное лечение.

Хотя офтальмологи уже замечают тенденцию — среди пациентов, переболевших Covid-19, есть молодежь, у которой никогда не было жалоб на плохое зрение.

Массовое выпадение волос не всегда влияние коронавируса

30% пациентов врача-трихолога Максима Эль-Голама – переболели коронавирусом и пришли на прием с жалобами на чрезмерное выпадение волос.

С тем, что на это повлиял именно коронавирус, специалист не совсем соглашается, мол, такие симптомы могут быть и после других привычных для нас вирусных заболеваний – ОРВИ или гриппа.

При нормальных условиях за сутки человек теряет 50-100 волос. Во время так называемого постковидного состояния это количество может достигать 200. А это уже свидетельствует о проблеме.

Резкое выпадение волос специалисты называют телогенной алопецией. И зачастую она является следствием стрессов, приема определенных препаратов, в частности антибиотиков, резкой потери веса, высокой температуры. Воспалительные реакции в организме влияют на фазу роста, некоторые фолликулы просто переходят в состояние телогена, то есть покоя и выпадения.

Обычно первые симптомы пациент замечает через два месяца или через полгода после пережитого. И может потерять от 20% до 30% волос.

— Повышение температуры тела влияет на фолликулы. Возможно, нарушение микроциркуляции крови, возможно, еще из-за употребления определенных препаратов, которые прописывают при лечении Covid-инфекции. Здесь целый комплекс факторов, не связанных напрямую с коронавирусом, — говорит трихолог Максим Эль-Голам.

Довольно часто выпадение волос проходит самостоятельно или нужно устранить причину, например завершить прием лекарства, наладить питание.

– Мы можем помочь приемом витаминов, инъекциями, то есть использовать филеры для волос, мезотерапию, плазмотерапию. Это ускоряет регенерацию волос, укрепляет их, – советует врач-трихолог.

Если симптомы только ухудшаются, следует проконсультироваться с другими специалистами – эндокринологом, гинекологом, гастроэнтерологом. Возможно нарушение функций щитовидной железы, гормональный сбой или дефицит железа. Но это уже редкие жалобы. А вот то, что точно будет действенным, — это меньше стрессовать.

– Люди ожидают, что когда через 10 дней придет отрицательный ПЦР-тест, они уже будут здоровы как при обычном вирусогриппе. Но этого не происходит. Иногда симптоматика волнообразна: на некоторые периоды самочувствие улучшается, но затем возникает ухудшение. И это ухудшение не проходит, оно прогрессирует, оно долговременно, — заключает врач-терапевт Ирина Охнач.

Поэтому и следует при первых проявлениях обратиться к специалистам и начать своевременную реабилитацию. Сначала – к семейному врачу.

В медучреждениях разработали несколько пакетов обследований. Самый простой – это общие анализы крови и мочи. Можно добавить ультразвуковое исследование внутренних органов и обследование сердечно-сосудистой системы. При необходимости привлекают смежных специалистов. Это ускорит возвращение к полноценной жизни.