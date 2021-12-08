Опыт показывает, что коронавирусная инфекция ухудшает качество жизни переболевших, поскольку поражает любую систему организма — дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную и другие, и выбивает из колеи надолго.

Поэтому при реабилитации после Covid-19 необходимо привлекать междисциплинарную команду врачей. Такие выводы озвучили медики на пресс-конференции Постковидный синдром — мультидисциплинарный подход.

По словам врача-кардиолога, к.м.н. Ольги Срибной, количество сердечно-сосудистых патологий в Украине во время пандемии значительно возросло. В группе риска находятся люди с сахарным диабетом, избыточным весом и курильщики.

— У каждого пятого пациента, недавно перенесшего коронавирусную инфекцию, мы диагностируем артериальную гипертензию, — сообщила Ольга Срибная. – А это, в свою очередь, может приводить к посткоронарному синдрому или инсульту. Если говорить о смертности, то она наблюдается у пациентов, которые на фоне высокого давления болеют сахарным диабетом или имеют ишемическую болезнь сердца. Нередко эти люди также имеют избыточный вес или курят.

Именно поэтому очень важно обратить внимание на сопутствующие факторы риска.

Профессор, д.м.н., психотерапевт и психиатр Ольга Осокина утверждает, что уже известны психологические факторы, осложняющие постковидный синдром.

— Во-первых, у человека, у которого еще наблюдаются симптомы Covid-19, развивается тревожность, сопровождающаяся частым пересмотром новостей и статистики болезни, — подчеркнула психиатр. – Пациенты начинают катастрофизировать информацию и довершать свои мысли дополнительными негативными фактами. А это приводит к появлению или усилению депрессивной симптоматики.

Врач советует пациентам более ответственно относиться к потребленной информации и отфильтровывать негативные сообщения.

Второй фактор, осложняющий постковидный синдром – напряженность в украинском обществе.

— Речь идет о повседневном общении, в котором люди постоянно затрагивают тему коронавирусной болезни, — объяснила профессор Ольга Осокина. — Особенно любят обсуждать тяжелое течение болезни или летальные случаи, которые произошли в семье или среди знакомых. Что в таких ситуациях нужно делать? Иметь смелость сказать стоп подобным разговорам, чтобы не накапливать этот негатив в своих мыслях.

Третий фактор – это нарушение привычного образа жизни (вынужденная изоляция и карантинные меры).

— Вынужденная гипербдительность человека, выходящего из дома, приводит к повышению уровня тревожности и напряжения. В таких обстоятельствах человек любыми способами пытается эту тревогу снизить. И не всегда эти средства полезны, — подытожила доктор медицинских наук. – Например, человек может начать интенсивнее курить. Что можно предложить в этом случае? Пациенту следует перейти хотя бы на электронные сигареты, если есть такая проблема.

Врач-хирург, к.м.н., председатель Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец убежден, что постковидный синдром – это серьезная проблема для людей, переболевших коронавирусом.

— Информационное пространство в Украине и мире насыщено в первую очередь ходом Covid-19 и его острыми фазами, — отметил Евгений Симонец. – Однако о тех ситуациях, с которыми наши пациенты сталкиваются уже после болезни, информации очень мало. После выздоровления и получения отрицательного ПЦР-теста люди часто остаются наедине со многими проблемами, связанными с Covid-19 и его последствиями.

По словам врача, при постковидном синдроме хирурги очень часто сталкиваются с двумя основными проблемами – пневмофиброзом и буллезной эмфиземой легких, которые диагностируются на фоне перенесенной коронавирусной болезни.

— Таким пациентам оказать помощь можно только хирургическим способом, ведь терапевтическими методами эти болезни не лечатся, — заявил хирург. — Безусловно, существует целый ряд сопутствующих факторов, которые провоцируют развитие той же буллезной эмфиземы легких, основными из которых являются вредное производство и курение.

Однако, даже учитывая вред курения, врач не рекомендует отказываться от плохой привычки сразу. Потому что резкий отказ от курения неизбежно приводит к обострению бронхита курильщика. Нужно со специалистом выбрать альтернативный способ.

Хирург советует пациентам, переболевшим Covid-19, делать дыхательные упражнения.

— Бывает, что пациенты испытывают одышку при физических нагрузках. В этой ситуации самый полезный вариант восстановления и адаптации – использование дыхательной гимнастики, – объяснил Евгений Симонец. — В частности, своим пациентам я рекомендую начинать с детских дыхательных упражнений по Толкачову, чтобы активировать функцию дыхания. А дальше – подбираем систему согласно сопутствующим патологиям пациента.

К примеру, при буллезной эмфиземе врач рекомендует дыхательную гимнастику по Бутейко. А если имеется только пневмофиброз, то по Стрельниковой или восточные дыхательные гимнастики пранаяма или цигун.

Министерство здравоохранения определило симптомы, которые сопровождают постковидный синдром, и советует обратиться к своему семейному врачу в случае, если вы чувствуете некоторые из них после выздоровления от Covid-болезни.