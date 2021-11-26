Развитие постковидного синдрома не связано со степенью тяжести перенесенной коронавирусной инфекции. Его симптомы могут проявится даже после легкого течения болезни.

Об этом в интервью одному из украинских интернет-изданий сообщил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца Сергей Дубров.

По информации Всемирной организации здравоохранения, которая недавно официально утвердила это определение, постковидным синдромом страдают примерно 10-20% переболевших коронавирусной инфекцией.

Затяжной Covid-19 обычно проявляется примерно через три месяца после инфицирования коронавирусом, его симптомы сохраняются не менее двух месяцев. Речь идет о состояниях, которые не могут быть объяснены другим диагнозом.

Основные симптомы постковидного синдрома – повышенная утомляемость, одышка, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряд других проявлений, влияющих на повседневную жизнь человека.

У некоторых пациентов острые фазы проявлений могут несколько раз сменяться временным улучшением состояния.

Большинство пациентов с постковидным синдромом полностью выздоравливают. Однако некоторые из них страдают долгосрочными последствиями, связанными с воздействием сразу на несколько систем организма, включая легочную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

Эти эффекты могут проявиться независимо от начальной тяжести инфекции. Они также чаще встречаются у женщин среднего возраста и у тех, у кого изначально были проблемы со здоровьем.

Механизмов тестирования затяжного ковидного состояния не существует. К тому же до сих пор не ясно, что именно приводит к его проявлению.

По словам главы бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, постковидное состояние не связано ни с одним вариантом Covid-19.