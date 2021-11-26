Развитие постковидного синдрома не связано со степенью тяжести перенесенной коронавирусной инфекции. Его симптомы могут проявится даже после легкого течения болезни.
Об этом в интервью одному из украинских интернет-изданий сообщил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца Сергей Дубров.
По информации Всемирной организации здравоохранения, которая недавно официально утвердила это определение, постковидным синдромом страдают примерно 10-20% переболевших коронавирусной инфекцией.
Затяжной Covid-19 обычно проявляется примерно через три месяца после инфицирования коронавирусом, его симптомы сохраняются не менее двух месяцев. Речь идет о состояниях, которые не могут быть объяснены другим диагнозом.
Основные симптомы постковидного синдрома – повышенная утомляемость, одышка, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряд других проявлений, влияющих на повседневную жизнь человека.
У некоторых пациентов острые фазы проявлений могут несколько раз сменяться временным улучшением состояния.
Большинство пациентов с постковидным синдромом полностью выздоравливают. Однако некоторые из них страдают долгосрочными последствиями, связанными с воздействием сразу на несколько систем организма, включая легочную, сердечно-сосудистую и нервную системы.
Эти эффекты могут проявиться независимо от начальной тяжести инфекции. Они также чаще встречаются у женщин среднего возраста и у тех, у кого изначально были проблемы со здоровьем.
Механизмов тестирования затяжного ковидного состояния не существует. К тому же до сих пор не ясно, что именно приводит к его проявлению.
По словам главы бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, постковидное состояние не связано ни с одним вариантом Covid-19.