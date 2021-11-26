Розвиток постковідного синдрому не пов’язаний зі ступенем тяжкості перенесеної коронавірусної інфекції. Його симптоми можуть проявитися навіть після легкого перебігу хвороби.

Про це в інтерв’ю одному з українських інтернет-видань повідомив професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім О.О. Богомольця Сергій Дубров.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка нещодавно офіційно затвердила це визначення, на постковідний синдром страждають приблизно 10-20% тих, що перехворіли на коронавірусну інфекцію.

Затяжний Covid-19 зазвичай проявляється приблизно через три місяці після інфікування коронавірусом, його симптоми зберігаються не менше двох місяців. Йдеться про стани, які не можуть бути пояснені іншим діагнозом.

Основні симптоми постковідного синдрому – підвищена стомлюваність, задишка, а також поява ознак когнітивної дисфункції і ряд інших проявів, що впливають на повсякденне життя людини.

У деяких пацієнтів гострі фази проявів можуть кілька разів змінюватися тимчасовим поліпшенням стану.

Більшість пацієнтів з постковідним синдромом повністю одужують. Однак деякі з них страждають на довгострокові наслідки, пов’язані з впливом відразу на кілька систем організму, включаючи легеневу, серцево-судинну і нервову системи.

Ці ефекти можуть проявитися незалежно від початкової тяжкості інфекції. Вони також частіше зустрічаються у жінок середнього віку і у тих, у кого від початку були проблеми зі здоров’ям.

Механізмів тестування затяжного ковідного стану не існує. До того ж досі неясно, що саме призводить до його прояву.

За словами глави бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта, постковідний стан не пов’язаний ні з одним варіантом Covid-19.