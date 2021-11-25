В Варашской многопрофильной больнице на Ривненщине пациенту старше 60 лет из-за осложнений от Covid-19 ампутировали ноги.

Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

– У пациента диагностировали тромбоз артерий нижних конечностей без патологического атеросклеротического фона, вызванный только заболеванием Covid-19, – говорится в сообщении.

В операции, которую провели, чтобы спасти жизнь мужчине, участвовал хирург из Германии Ульрих Бекман.

Как свидетельствует опыт врачей, Covid-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных частях тела.

Коронавирус, кроме легких, поражает еще сосуды. В них образуется сгусток крови (тромб), который перекрывает снабжение кровью органов.

Чаще такие тромбы невозможно удалить, они образуются в конечностях или кишечнике. Затем возникает некроз и возможно заражение инфекцией всего организма.

Коварство их заключается в том, что тромбоз как осложнение может возникнуть не только во время болезни, но и после полного выздоровления.

Поэтому после выписки из больницы, важно быть на постоянном контроле у ​​семейных врачей, советуют медики.

Симптомами тромбов в сосудистой системе есть проявления ишемии: похолодание конечностей, потеря подвижности, боль в пораженных частях тела.

Источник: КНП ВМБ