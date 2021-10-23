Минулого тижня у Львові трьом пацієнтам з Covid-інфекцією ампутували кінцівки через тромбоз судин.

– Тромбоз – це поширене ускладнення у пацієнтів з Covid-19, – повідомив судинний хірург Андрій Мелень. – Основна причина виникнення тромбів – зміни в коагуляційній системі крові, внаслідок чого в судинах починають утворюватися тромби.

Цей процес може відбуватися як у венозній, так і в артеріальній системі. Є пацієнти, у яких цей ризик більший. Це люди, що мають атеросклероз артерій верхніх або нижніх кінцівок. Пацієнти, що в минулому перенесли тромбоз глибоких або підшкірних вен, або пацієнти, що мають схильність до тромбофілії (здатність до утворення тромбів).

У групі ризику також пацієнти з онкологічними та супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, гіпертонічна хвороба.

– У більшості випадків тромби утворюються з п’ятої доби коронавірусної хвороби. Все залежить від їхньої локалізації, – пояснює лікар.

Симптомами тромбів в артеріальній системі є прояви ішемії: похолодіння кінцівок, втрата рухливості, біль в уражених частинах тіла.

Якщо говорити про тромбози, що виникають у глибоких венах, то основними симптомами є набряки нижніх кінцівок. Вони не обов’язково мають бути симетричними. Збільшення об’єму може бути тільки в одній нозі.

Запобігти утворенню тромбозу можна за допомогою антикоагулянтів – препаратів, що розріджують кров.

Щоб дізнатися, чи є у пацієнта схильність до тромбоутворення, або ж дослідити, чи не утворилися вони вже в судинах, роблять скринінговий аналіз – Д-Димер.

Це обстеження мають пройти всі хворі на Covid-19, оскільки є такі тромботичні ускладнення, які на ранніх стадіях можуть себе не проявляти.

У Львові від початку пандемії ускладнення у вигляді тромбозу в пацієнтів з коронавірусом траплялися лише 15 разів. Але у зоні ризику перебувають ті, хто хворіє на діабет, генералізований атеросклероз, а також пацієнти із надлишковою вагою. У тих, хто палить, також є схильність до тромбоутворення. Covid-19 викликає тромбування дрібних і більших судин у різних ділянках тіла.

Джерело: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова