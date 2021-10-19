У хворих на коронавірус почастішали випадки виникнення ускладнень у вигляді тромбозу. Цього тижня лікарям зі Львова довелося тричі ампутувати кінцівки для порятунку життя пацієнтів.

Про це повідомили у КНП 8-а міська клінічна лікарня Львова у соціальних мережах.

– Усі вони потрапили у наше Covid-відділення через важкий перебіг хвороби. Згодом додалися симптоми тромбозу, – зазначили у лікарні.

У медзакладі від початку пандемії ускладнення у вигляді тромбозу в пацієнтів з коронавірусом траплялися лише 15 разів.

У зоні ризику ті, хто хворіє на діабет, генералізований атеросклероз, а також пацієнти із надлишковою вагою чи ті, які палять. Covid-19 викликає тромбування дрібних і більших судин у різних ділянках тіла.

Найчастіше потерпають легені, адже вірус викликає агрегацію (поєднання) дрібних клітинок крові, які призводять до мікротромбування.

– Траплялися такі випадки, коли пацієнти почували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін, – додали спеціалісти.

Також найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках. Варто звернути увагу на те, що тромбоз як ускладнення трапляється не тільки в розпалі хвороби, але й після повного одужання. Тому після виписки з лікарні необхідно бути на постійному контролі у сімейних терапевтів.

Крім того, людей, які не вакцинувалися від коронавірусу, після одужання може турбувати посткоронавірусний синдром. Симптоми: ускладнене дихання, проблеми зі сном, задишка, труднощі з концентрацією уваги. Детальніше про посткоронавірусний синдром – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КНП 8-а міська клінічна лікарня Львова