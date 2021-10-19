У больных коронавирусом участились случаи возникновения осложнений в виде тромбоза. На этой неделе врачам из Львова пришлось трижды ампутировать конечности для спасения жизни пациентов.

Об этом сообщили в КНП 8-я городская клиническая больница Львова в социальных сетях.

— Все они попали в наше Covid-отделение из-за тяжелого течения болезни. Впоследствии добавились симптомы тромбоза, — отметили в больнице.

В медучреждении от начала пандемии осложнения в виде тромбоза у пациентов с коронавирусом случались лишь 15 раз.

В зоне риска те, кто болеет диабетом, генерализованным атеросклерозом, а также пациенты с избыточным весом или те, которые курят. Covid-19 вызывает тромбирование мелких и более крупных сосудов в различных участках тела.

Чаще всего страдают легкие, ведь вирус вызывает агрегацию (объединение) мелких ячеек крови, которые приводят к микротромбированию.

— Бывали такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту тяжело дышать, а на КТ не видно изменений, — добавили специалисты.

Также чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях. Стоит обратить внимание на то, что тромбоз как осложнение случается не только в разгаре болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому после выписки из больницы необходимо быть на постоянном контроле у семейных терапевтов.

Кроме того, людей, которые не вакцинировались от коронавируса, после выздоровления может беспокоить посткоронавирусный синдром. Симптомы: затрудненное дыхание, проблемы со сном, одышка, трудности с концентрацией внимания. Подробнее о посткоронавирусном синдроме — читайте на Фактах ICTV.

Источник: КНП 8-я городская клиническая больница Львова