На прошлой неделе во Львове трем пациентам с Covid-инфекцией ампутировали конечности из-за тромбоза сосудов.

— Тромбоз — это распространенное осложнение у пациентов с Covid-19, — сообщил сосудистый хирург Андрей Мелень. — Основная причина его возникновения — изменения в коагуляционной системе крови, вследствие чего в сосудах начинают образовываться тромбы.

Этот процесс может происходить как в венозной, так и в артериальной системе. Есть пациенты, которые больше подвержены риску. Это люди, имеющие атеросклероз артерий верхних или нижних конечностей. Пациенты, перенесшие в прошлом тромбоз глубоких или подкожных вен, или пациенты, имеющие склонность к тромбофилии (способности к образованию тромбов).

В группе риска также пациенты с онкологическими и сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

— В большинстве случаев тромбы образуются с пятых суток коронавирусной болезни. Все зависит от локализации тромбов, — объясняет врач.

Симптомы тромбов в артериальной системе — это проявления ишемии: похолодание конечностей, потеря подвижности, боли в пораженных частях тела.

Если говорить о тромбозах, возникающих в глубоких венах, то основными симптомами являются отеки нижних конечностей. Они не обязательно должны быть симметричными. Увеличение объема может быть только на одной ноге.

Предотвратить образование тромбоза можно с помощью антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь.

Чтобы узнать, есть ли у пациента склонность к тромбообразованию, или исследовать, не образовались ли они уже в сосудах, делают скрининговый анализ — Д-Димер.

Это обследование должны пройти все больные с Covid-19, поскольку есть такие тромботические осложнения, которые на ранних стадиях могут себя не проявлять.

Во Львове с начала пандемии осложнения в виде тромбоза у пациентов с коронавирусом случались лишь 15 раз. Но в зоне риска находятся те, кто болеет диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с избыточным весом. У тех, кто курит, также склонность к тромбообразованию. Covid-19 вызывает тромбирование мелких и больших сосудов в разных участках тела.

Источник: Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львова