У Вараській багатопрофільній лікарні на Рівненщині пацієнту, якому понад 60 років, через ускладнення від Covid-19 ампутували ноги.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

– У пацієнта діагностували тромбоз артерії нижніх кінцівок без патологічного атеросклеротичного фону, викликаний лише захворюванням Covid-19, – йдеться у повідомленні.

В операції, яку провели, щоб врятувати життя чоловікові, брав участь хірург з Німеччини Ульріх Бьокман.

Як свідчить досвід лікарів, Covid-19 викликає тромбування дрібних і великих судин у різних ділянках тіла.

Коронавірус, окрім легень, уражає ще й судини. У них утворюється згусток крові (тромб), який перекриває постачання крові до органів.

Найчастіше такі тромби неможливо видалити, вони утворюються в кінцівках чи кишківнику. Потім виникає некроз і можливе зараження інфекцією всього організму.

Підступність їх полягає у тому, що тромбоз, як ускладнення, може виникнути не тільки під час хвороби, але й після повного одужання.

Тому після виписки з лікарні, важливо бути на постійному контролі у сімейних лікарів, радять медики.

Симптомами тромбів в судинній системі є прояви ішемії: похолодіння кінцівок, втрата рухливості, біль в уражених частинах тіла.

Джерело: КНП ВБЛ