Лабораторні дані свідчать, що пандемія Covid-19 затихає, але відкладати маски ще зарано, говорить гендиректор Обласної лікарні ім. І.І. Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко.

Лікар радить зробити бустерну дозу вакцини, щоб не було іще однієї хвилі коронавірусної інфекції.

– Ми зранку зробили обхід Covid-центру, і побачили, що 60% хворих в реанімації мають не тільки Covid, а насамперед інсульти, – розповів Риженко. – В основному це літні люди, які мають низку хронічних захворювань. Але наголошую те, що вони надходили з інсультами, а після лабораторних досліджень ми побачили у них коронавірусну хворобу. Хоча на 100% ми впевнені, що саме Covid став причиною виникнення цього важкого захворювання.

Порушення мозкового кровообігу для таких хворих може бути фатальним, підкреслив лікар, тому він радить всім, хто захворів, звертатися до лікарів.

Іще один сумний підсумок спостерігання за пацієнтами з Covid-19.

– Є дані про підвищення кількості психічних розладів, – зауважив гендиректор лікарні. – Кожен третій, що хворів на Covid-19 і пройшов через реанімаційне відділення, у подальшому має депресивний стан.

Лікар порекомендував таким пацієнтам не перенапружуватись, тому що це може призвести до тромбоутворення і порушення мозкового кровообігу.

Під час обстеження пацієнтів після коронавірусної хвороби медики виявляють ураження нервової системи, яку вірус вважає своїм “ворогом” і поступово знищує.

Лікар-невролог заспокоює: нервова система має здатність відновлюватись. Але чим раніше звернутися до лікаря, то вищі шанси на швидке одужання.