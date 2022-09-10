По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд один человек в мире лишает себя жизни.

Но попытки самоубийства совершаются гораздо чаще. Исследования свидетельствуют, что на одного доказавшего дело до конца самоубийцы приходится более 20 тех, кто пытается совершить суицид. Следовательно, каждые 2 секунды один взрослый совершает попытку самоубийства.

Ежегодно в мире в результате самоубийства умирает более 800 тыс. человек. Эта причина занимает второе место среди смертей среди лиц 15-29 лет.

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По официальным данным, в Украине за 2021 год зарегистрировано 5 914 самоубийств (87% – мужчины, 13% – женщины). Однако реальные цифры могут быть выше. В последнее время количество самоубийств среди взрослых ежегодно снижалось. А среди детей, напротив, росла.

10 сентября, когда мир отмечает Всемирный день предотвращения суицидов, мы напоминаем о рисках самоубийств.

Рассказываем, какие признаки суицидального поведения есть. Рекомендуем, что делать, куда обращаться, если близкие имеют суицидальные мысли и/или намерения: https://cutt.ly/zCIartQ