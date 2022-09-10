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Кожні 40 секунд одна людина в світі позбавляє себе життя: як розпізнати суциїдальну поведінку

10 Вересня 2022, 16:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
суицид
Джерело: Depositphotos

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожні 40 секунд одна людина в світі позбавляє себе життя.

Та спроби самогубства відбуваються набагато частіше. Дослідження свідчать, що на одного самогубця, що довів справу до кінця, припадає понад 20 тих, хто намагається скоїти суїцид. Отже, кожні 2 секунди один дорослий вчиняє спробу самогубства.

Щороку у світі внаслідок самогубства помирає понад 800 тис. людей. Ця причина посідає друге місце серед смертей серед осіб віком 15-29 років.

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За офіційними даними, в Україні упродовж 2021 року зареєстровано 5 914 самогубств (87% – чоловіки, 13% – жінки). Проте реальні цифри можуть бути вищими. Останнім часом кількість самогубств серед дорослих щороку знижувалася. А серед дітей, навпаки, зростала.

10 вересня, коли світ відзначає Всесвітній день запобігання суїцидам, ми нагадуємо про ризики самогубств.

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Розповідаємо, які ознаки суїцидальної поведінки є. Рекомендуємо родичам, що варто робити, куди звертатися, якщо їхні близькі мають суїцидальні думки та/або наміри: https://cutt.ly/zCIartQ

Джерело
МОЗ
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Суїцид
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