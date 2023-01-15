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Кракен, он же XBB.1.5: Голубовская об особенностях нового штамма Омикрона

15 января 2023, 09:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Главный инфекционист Украины Ольга Голубовская в комментарии одному из ведущих украинских СМИ рассказала об особенностях нового штамма Омикрона Кракен или XBB.1.5.

По словам инфекциониста, главными особенностями Кракена являются:

  • способность быстрее, чем остальные подварианты, вытеснять предыдущие штаммы вируса (буквально за несколько недель в США их осталось только 4%);
  • способность ускользать еще больше от иммунной защиты человека, как естественной, так и искусственной, то есть риску заражения подвергаются люди и переболевшие, и вакцинированные.
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По словам Ольги Голубовской, пока нет данных о том, что Кракен вызывает более тяжелые формы заболевания.

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К сожалению, ответить на вопрос, есть ли Кракен в Украине, невозможно, ведь у нас не распространено секвенирование генома вируса, необходимое для определения штамма. Еще один аспект — большинство больных либо лечатся дома под наблюдением врача, либо прибегают к самолечению, — отметила инфекционист.

По ее словам, раньше, когда было больше стационарных пациентов, благодаря тестам были оперативно выявлены и Дельта, и Омикрон.

— Но это было стационарно, и если мы видели то, что вызывало настороженность, сразу отправляли тесты в лабораторию, — пояснила врач.

По ее словам, рано или поздно такие данные все же появятся, ведь наши лаборатории тоже участвует в этих исследованиях.

Источник
УНН
Теги
Коронавирус Covid-19 Ольга Голубовская Омикрон Штамм Омикрон
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