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Кракен, він же XBB.1.5: Голубовська про особливості нового штаму Омікрону

15 Січня 2023, 09:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Головний інфекціоніст України Ольга Голубовська в коментарі одному з провідних українських ЗМІ розповіла про особливості нового штаму Омікрону Кракен або XBB.1.5.

За словами інфекціоніста, головними особливостями Кракена є:

  • здатність швидше, ніж інші підваріанти, витісняти попередні штами вірусу (буквально за кілька тижнів в США їх залишилося тільки 4%);
  • здатність вислизати ще більше від імунного захисту людини, як природного, так і штучного, тобто ризику зараження піддаються люди і перехворілі, і вакциновані.
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За словами Ольги Голубовської, поки немає даних про те, що Кракен викликає більш важкі форми захворювання.

Зараз дивляться

– На жаль, відповісти на питання, чи є Кракен в Україні, неможливо, адже у нас не поширене секвенування геному вірусу, необхідне для визначення штаму. Ще один аспект – більшість хворих або лікуються вдома під наглядом лікаря, або вдаються до самолікування, – зазначила інфекціоніст.

За її словами, раніше, коли було більше стаціонарних пацієнтів, завдяки тестам були оперативно виявлені і Дельта, і Омікрон.

– Але це було стаціонарно, і якщо ми бачили те, що викликало настороженість, відразу відправляли тести в лабораторію, – пояснила лікар.

За її словами, рано чи пізно такі дані все ж з’являться, адже наші лабораторії теж беруть участь у цих дослідженнях.

Джерело
УНН
Теги
Коронавірус Covid-19 Ольга Голубовська Омікрон Штам Омікрон
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