Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине дополнительный кредит в размере $150 млн. Эти средства целиком будут предназначены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В сообщении говорится, что дополнительные средства для реализации проекта “Дополнительное финансирование проекта “Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине” были одобрены на заседании Совета директоров Международного банка реконструкции и развития, которое состоялось 10 декабря 2021 года.

Соглашение было подписано сегодня, 13 декабря 2021 года.

Транш Украине в размере $150 млн на борьбу с Covid-19 станет вторым после финансирования уже существующего профильного проекта, на реализацию которого было МБРР было выделено $90 млн.

Как отмечается, кредит от МБРР будут направлены на:

закупку вакцин против Covid-19 и услуг логистики;

приобретение средств холодовой цепи и инфраструктуры логистики;

проведение обучения медицинского персонала;

усовершенствование систем обращения с медицинскими отходами и их утилизации;

приобретение и установку автоклавов и других устройств для дезинфекции и удаления отходов;

проведение кампаний по вакцинации, разработку информационных систем и приобретение ІТ-оборудования для управления вакцинацией.

А также на другие первоочередные меры по противодействию распространению Covid-19 на территории Украины.