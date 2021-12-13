Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надасть Україні додатковий кредит у розмірі $150 млн. Кошти цілком будуть призначені для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.
Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.
У повідомленні йдеться, що додаткові кошти для реалізації проекту “Додаткове фінансування проекту “Екстрене реагування на Covid-19 і вакцинація в Україні” були схвалені на засіданні Ради директорів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, яке відбулося 10 грудня 2021 року.
Угода була підписана сьогодні, 13 грудня 2021 року.
Транш Україні в розмірі $150 млн на боротьбу з Covid-19 стане другим після фінансування вже існуючого профільного проекту, на реалізацію якого було виділено $90 млн.
Як зазначається, кредит від МБРР буде спрямований на:
- закупівлю вакцин проти Covid-19 та послуг логістики;
- придбання засобів холодового ланцюга та інфраструктури логістики;
- проведення навчання медичного персоналу;
- удосконалення систем поводження з медичними відходами та їх утилізації;
- придбання та встановлення автоклавів та інших пристроїв для дезінфекції та видалення відходів;
- проведення кампаній з вакцинації, розробку інформаційних систем та придбання ІТ-обладнання для управління вакцинацією.
А також на інші першочергові заходи з протидії поширенню Covid-19 на території України.