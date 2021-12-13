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Кредит на боротьбу з Covid-19: МБРР виділить Україні $150 млн

13 Грудня 2021, 15:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надасть Україні додатковий кредит у розмірі $150 млн. Кошти цілком будуть призначені для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

У повідомленні йдеться, що додаткові кошти для реалізації проекту “Додаткове фінансування проекту “Екстрене реагування на Covid-19 і вакцинація в Україні” були схвалені на засіданні Ради директорів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, яке відбулося 10 грудня 2021 року.

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Угода була підписана сьогодні, 13 грудня 2021 року.

Транш Україні в розмірі $150 млн на боротьбу з Covid-19 стане другим після фінансування вже існуючого профільного проекту, на реалізацію якого було виділено $90 млн.

Як зазначається, кредит від МБРР буде спрямований на:

  • закупівлю вакцин проти Covid-19 та послуг логістики;
  • придбання засобів холодового ланцюга та інфраструктури логістики;
  • проведення навчання медичного персоналу;
  • удосконалення систем поводження з медичними відходами та їх утилізації;
  • придбання та встановлення автоклавів та інших пристроїв для дезінфекції та видалення відходів;
  • проведення кампаній з вакцинації, розробку інформаційних систем та придбання ІТ-обладнання для управління вакцинацією.

А також на інші першочергові заходи з протидії поширенню Covid-19 на території України.

Джерело
Мінфін
Теги
Банк , Коронавірус Covid-19 , Кредит
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