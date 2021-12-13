Відсьогодні, 13 грудня, запускається бета-тестування проекту єПідтримка для отримання 1 тис. гривень за повну вакцинацію від коронавірусної інфекції. Ці гроші вже сьогодні зможуть отримати ті, хто вже подав відповідну заявку. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо, що для того, щоб розраховувати на отримання 1 тис. грн за вакцинацію, слід:

увійти в мобільний додаток Дія

оновити його до останньої версії

знайти опцію єПідтримка

знайти банк, який вам підходить

вибрати спеціальну карту

чекати нарахування на спеціальну картку 1 тис. грн.

Формат для отримання 1 тис. гривень визначено у вигляді окремої картки, яку можна згенерувати в одному з українських банків, які визначені партнерами проекту єПідтримка. Їхній перелік ви зможете знайти на сайті Міністерства цифрової трансформації.

У кожному з банків-партнерів передбачена служба підтримки, де можна отримати консультацію з приводу спеціальної карти.

Важливо розуміти, що в бета-тестуванні, яке починається сьогодні, 13 грудня, візьмуть участь не всі українці – тільки ті, хто подав заявку. Повномасштабна версія єПідтримки буде запущена з 19 грудня.

Отримані 1 тис. гривень можна буде витратити протягом чотирьох місяців з дня їх зарахування на спеціальну картку.

Нагадаємо, що на 1 тис. гривень можуть розраховувати всі українці, яким виповнилося 18 років і які мають в мобільному додатку Дія зелений Covid–сертифікат.

Перераховану Міністерством економіки 1 тис. гривень за вакцинацію можна буде витратити цільовим чином, тобто за ці гроші можна буде придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа – і залізничні рейси, а також придбати книги.