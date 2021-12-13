С сегодняшнего дня, 13 декабря, запускается бета-тестирование проекта єПідтримка для получения 1 тыс. гривен за полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Тысячу гривен уже сегодня смогут получить те, кто уже подал соответствующую заявку. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Напомним, что для того, чтобы рассчитывать на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, следует:

войти в мобильное приложение Дія

обновить его до последней версии

найти опцию єПідтримка

найти банк, который вам подходит

выбрать специальную карту

ждать начисления на специальную карту 1 тыс. грн.

Формат для получения 1 тыс. гривен определен в виде отдельной карты, которую можно сгенерировать в одном из украинских банков, которые определены партнерами проекта єПідтримка. Их перечень вы сможете найти на сайте Министерства цифровой трансформации.

В каждом из банков-партнеров предусмотрена служба поддержки, где можно получить консультацию по поводу специальной карты.

Важно понимать, что в бета-тестировании, которое начинается сегодня, 13 декабря, примут участие не все украинцы — только те, кто подал заявку. Полномасштабная версия єПідтримки будет запущена с 19 декабря.

Полученные 1 тыс. гривен можно будет потратить в течение четырех месяцев со дня их зачисления на специальную карту.

Напомним, что на 1 тыс. гривен могут рассчитывать все украинцы, которым исполнилось 18 лет и которые имеют в мобильном приложении Дія зеленый Covid-сертификат.

Перечисленную Министерством экономики 1 тыс. гривен за вакцинацию можно будет израсходовать целевым образом, то есть за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.