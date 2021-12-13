В Україні станом на 13 грудня збільшилася кількість регіонів у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Так, у ній вже перебуває три області: Донецька, Закарпатська та Одеська.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. У червоній зоні карантину поки що усе без змін. Її показникам досі відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Водночас жовта зона другу добу поспіль зменшується. З неї вийшла Одеська область, яка перейшла на помаранчевий рівень. Зараз до цієї зони входять: м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

Зеленій зоні карантину не відповідає жодна область.

Тільки у Закарпатській області перевищений рівень госпіталізацій з коронавірусом. Там цей показник становить 62,3, за норми – менше як 60 на 100 тис. населення.

Станом на 13 грудня в Україні за добу зафіксували 4 073 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 9 966 людям, а померли 188 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в м. Київ (570), Одеській (394), Волинській (310), Миколаївській (236), Черкаській (225) та Житомирській (189) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.