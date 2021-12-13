В Украине по состоянию на 13 декабря увеличилось количество регионов в оранжевой зоне эпидемической опасности. Так, в ней уже находится три области: Донецкая, Закарпатская и Одесская.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В красной зоне карантина пока все без изменений. Ее показателям до сих пор соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

В то же время желтая зона вторые сутки подряд уменьшается. Из нее вышла Одесская область, которая перешла на оранжевый уровень. Сейчас в эту зону входят: г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.

Зеленой зоне карантина не соответствует ни одна область.

Только в Закарпатской области превышен уровень госпитализаций с коронавирусом. Там этот показатель составляет 62,3, при норме — менее 60 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 13 декабря в Украине за сутки зафиксировали 4 073 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 9 966 людям, а умерли 188 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (570), Одесской (394), Волынской (310), Николаевской (236), Черкасской (225) и Житомирской (189) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.