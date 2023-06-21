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Пуля застряла внутри артерии: чтобы спасти ногу бойцу, в Ровно провели уникальную операцию

21 июня 2023, 15:52
Валентина Андрейко журналіст
поранений боєць

Действительно уникальную операцию провели в Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка.

Оперировать пришлось воина, получившего боевое ранение. Вражеская пуля застряла внутри бедренной артерии и привела к нарушению магистрального кровотока, что грозило потерей ноги.

Сначала пациенту сделали ангиографию для диагностики поражения артериального и венозного русла. Затем хирурги Центра сосудистой и эндаваскулярной хирургии, работающего в клинике, провели мобилизацию участка повреждения бедренной артерии и вены.

Там и обнаружили боевую часть патрона, которую уже начала разъедать коррозия. Это и создавало плотную пробку в кровотоке.

Чтобы восстановить артериальный кровоток ноги, использовали аутовенозный имплант.

Послеоперационный период прошел благополучно, без осложнений.

Боец восстанавливается, радуется быстрой реабилитации, а изъятая из бедра пуля вполне может стать очередным экспонатом хирургов.

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Источник и фото: Рівненська обласна клінічна лікарня

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