Действительно уникальную операцию провели в Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка.
Оперировать пришлось воина, получившего боевое ранение. Вражеская пуля застряла внутри бедренной артерии и привела к нарушению магистрального кровотока, что грозило потерей ноги.
Сначала пациенту сделали ангиографию для диагностики поражения артериального и венозного русла. Затем хирурги Центра сосудистой и эндаваскулярной хирургии, работающего в клинике, провели мобилизацию участка повреждения бедренной артерии и вены.
Там и обнаружили боевую часть патрона, которую уже начала разъедать коррозия. Это и создавало плотную пробку в кровотоке.
Чтобы восстановить артериальный кровоток ноги, использовали аутовенозный имплант.
Послеоперационный период прошел благополучно, без осложнений.
Боец восстанавливается, радуется быстрой реабилитации, а изъятая из бедра пуля вполне может стать очередным экспонатом хирургов.
Источник и фото: Рівненська обласна клінічна лікарня