Справді унікальну операцію провели у Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка.

Оперувати довелося воїна, що отримав бойове поранення. Ворожа куля застрягла всередині стегнової артерії та призвела до порушення магістрального кровотоку, що загрожувало втратою ноги.

Спочатку пацієнту зробили ангіографію для діагностики ураження артеріального та венозного русла. Затим хірурги Центру судинної та ендаваскулярної хірургії, що працює в клініці, провели мобілізацію ділянки ушкодження стегнової артерії та вени.

Там і виявили бойову частину патрона, яку вже почала роз’їдати корозія. Це і створювало щільний корок у кровотоці.

Щоб відновити артеріальний кровотік ноги, використали аутовенозний імплант.

Післяопераційний період пройшов сприятливо, без ускладнень.

Боєць відновлюється, радіє швидкій реабілітації, а вилучена із стегна куля цілком може стати черговим експонатом хірургів.

Джерело і фото: Рівненська обласна клінічна лікарня