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Куплены за средства благотворителей: 20 реанимобилей уехали в регионы Украины спасать жизни

6 марта 2023, 11:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
реанімобілі

Еще 20 реанимобилей, купленных за собранные по инициативе United24 средства, уже уехали в регионы – помогать медикам спасать жизни украинцев.

Это стало возможным благодаря помощи Uber, Ukrsibbank BNP Paribas Group, команды Natus Vincere, игрока Александра Костылева, Grammarly, AstraZeneca и космического посла UNITED24 – американского астронавта Скотта Келли, а также, конечно, пожертвований.

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Упомянутые автомобили скорой медицинской помощи типа С отправились в Одесскую, Кировоградскую, Сумскую, Черкасскую и Волынскую области.

— В Украине повреждены, захвачены сотни автомобилей скорой помощи, — сказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

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Собственно, в реанимобилях (быстрая типа С) можно осуществлять лечение кардиогенного шока, оказывать помощь во время родов, проводить реанимацию пациентов, общее обезболивание, первичную хирургическую обработку ран.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Медицина в Україні
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