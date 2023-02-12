Три автомобиля скорой медицинской помощи (тип С) на сумму 8,4 млн грн и 98 982 химические грелки (16 000 – для тела, 40 800 – для ног, 42 182 – для рук) на почти 5,4 млн грн приобрели Медицинские закупки Украины за средства, собранные через платформу UNITED24.

Такое решение принято комиссией по распределению средств для удовлетворения потребностей здравоохранения.

— Всего с мая 2022 года на средства, собранные через платформу UNITED24, закупили 136 реанимобилей. В общий список добавлены химические грелки, которые будут доставлены в течение месяца, — говорится в сообщении Минздрава.

Приоритетом при распределении остаются прифронтовые регионы и районы, наиболее подверженные ракетным и артиллерийским обстрелам.

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Как отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, к вызовам войны добавляются сезонные потребности – на востоке страны горячо и холодно одновременно.

К тому же уничтожено или повреждено более 500 скорых, поэтому приобретение реанимобилей актуально всегда, выразила уверенность чиновница.