На этой неделе, с 6 по 12 февраля 2023 года, на лечение в Австрию, Германию, Нидерланды и Норвегию были эвакуированы еще 28 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В группе есть пациенты с минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, а также гражданские лица с онкологическими заболеваниями, — говорится в сообщении.

В частности, это люди из Харьковщины, Киевщины, Винничины, Хмельнитчины, Днепропетровщины и Сумщины. В зарубежных клиниках им будет обеспечено специализированное лечение и последующая реабилитация.

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Всего за 11 месяцев войны на лечение за границу отправлено более 2 тыс. украинцев.

Фото: Минздрав