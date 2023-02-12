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С минно-взрывными ранениями и ожогами: еще 28 украинцев эвакуированы на лечение за границу

12 февраля 2023, 11:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
евакуція

На этой неделе, с 6 по 12 февраля 2023 года, на лечение в Австрию, Германию, Нидерланды и Норвегию были эвакуированы еще 28 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В группе есть пациенты с минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, а также гражданские лица с онкологическими заболеваниями, — говорится в сообщении.

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В частности, это люди из Харьковщины, Киевщины, Винничины, Хмельнитчины, Днепропетровщины и Сумщины. В зарубежных клиниках им будет обеспечено специализированное лечение и последующая реабилитация.

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Всего за 11 месяцев войны на лечение за границу отправлено более 2 тыс. украинцев.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Евакуація лікування МОЗ Украины статистика
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