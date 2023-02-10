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Пуля зашла в центр мозга вместе с костными осколками: в Днепре борются за жизнь 35-летнего воина

10 февраля 2023, 16:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Мечникова

Команда специалистов Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова борется за жизнь 35-летнего защитника Украины Александра, получившего тяжелейшее ранение в голову, которое по всем канонам медицины является смертельным.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Боремся до последнего. Реаниматологам удалось восстановить стабильность: перевести из комы 2 в кому 1. Лучший нейрохирург Andrey Sirko взялся за операцию, которая даст хоть малейший шанс выжить. Нервы зашкаливают, — пишет Рыженко.

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Как объяснил медик, пуля, которая расколола правую теменную область черепа, вместе с костными обломками зашла в центр мозга. Произошло большое кровоизлияние в раневой канал.

Об исходе операции Сергей Рыженко пока не сообщает. Ждем дальнейшей информации.

Источник: Сергей Рыженко

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Війна в Україні військовослужбовці лікарня імені Мечникова Мозок Операция
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