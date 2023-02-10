Команда фахівців Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова бореться за життя 35-річного захисника України Олександра, який отримав важке поранення в голову, яке за всіма канонами медицини є смертельним.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Боремося до останнього. Реаніматологам вдалося відновити стабільність: перевести з коми 2 в кому 1. Кращий нейрохірург Andrey Sirko взявся за операцію, яка дасть хоч найменший шанс вижити. Нерви зашкалюють, – пише Риженко.

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Як пояснив медик, куля, яка розколола праву тім’яну область черепа, разом з кістковими уламками зайшла в центр мозку. Стався великий крововилив в рановий канал.

Про результат операції Сергій Риженко поки не повідомляє. Чекаємо на подальшу інформацію.

Джерело: Сергій Риженко