Цього тижня, з 6 до 12 лютого 2023 року, на лікування до Австрії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії було евакуйовано ще 28 українців. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– У групі є пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, а також цивільні особи з онкологічними захворюваннями, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, це люди з Харківщини, Київщини, Вінниччини, Хмельниччини, Дніпропетровщини та Сумщини. У зарубіжних клініках їм буде забезпечено спеціалізоване лікування і подальша реабілітація.

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Загалом за 11 місяців війни на лікування за кордон відправлено понад 2 тис. українців.

Фото: МОЗ