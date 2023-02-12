Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з провідних українських інформагентств розповів, в яку суму, станом на початок 2023 року, оцінюються збитки системи і скільки остаточно втрачено медичних установ.

За словами Віктора Ляшка, пошкодження отримали 1 218 медустанов. З них 540 лікарень, 173 з яких зруйновані повністю, тобто більш ніж на 90%, і вони не розглядаються як об’єкти для відновлення.

– У цих випадках можливе будівництво нової споруди з нуля, за новим проєктом, – зазначив міністр.

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Що стосується фінансової оцінки, за словами Ляшка, можна говорити про суму до $1 млрд, яка необхідна, щоб відновити медичні об’єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого.

Водночас, зазначив міністр, фахівці Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров’я ведуть підрахунки за своєю методикою: не лише відновлення до стану на 24 лютого, а й втрачені інвестиції та інші потенціали, які могла генерувати ця лікарня.

– Вони оцінюють збитки для системи охорони здоров’я України десятками мільярдів доларів. Зокрема, остання цифра, яку вони представили наприкінці вересня 2022 року, склала $26 млрд, – сказав Ляшко.

Якщо говорити про останні тижні, то, за словами міністра, найбільше через постійні обстріли страждає інфраструктура в Херсоні та Херсонській області.

– Нещодавно, 29 січня, рашисти влучили в хірургічний корпус обласної лікарні, постраждали медична сестра та санітарка. Їх прооперували на місці, – сказав Ляшко.

За його словами, в медустанові відразу вдалося відновити вікна, провести інші першочергові роботи, щоб лікарня продовжувала надавати медичну допомогу.

Джерело: Укрінформ

Фото: МОЗ