Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью одному их ведущих украинских информагентств рассказал, в какую сумму, по состоянию на начало 2023 года, оцениваются убытки системы и сколько окончательно потеряно медицинских учреждений.

По словам Виктора Ляшко, повреждения получили 1 218 медучреждений. Из них 540 больниц, 173 из которых разрушены полностью, то есть более чем на 90%, и они не рассматриваются, как объекты для восстановления.

— В этих случаях возможно строительство нового сооружения с нуля, по новому проекту, — отметил министр.

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Что касается финансовой оценки, то, по словам Ляшко, можно говорить о сумме до $1 млрд, которые необходимы, чтобы восстановить медицинские объекты до того состояния, в котором они были до 24 февраля.

В то же время, отметил министр, специалисты Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения считают по своей методике: не только восстановление до состояния на 24 февраля, но и потерянные инвестиции и другие потенциалы, которые могла генерировать эта больница.

— Они оценивают ущерб для системы здравоохранения Украины десятками миллиардов долларов. В частности, последняя цифра, которую они представили в конце сентября 2022 года, составила $26 млрд, — сказал Ляшко.

Если говорить о последних неделях, то, по словам министра, больше всего из-за постоянных обстрелов страдает сейчас инфраструктура в Херсоне и Херсонской области.

— Недавно, 29 января, рашисты попали в хирургический корпус областной больницы, пострадали медицинская сестра и санитарка. Их прооперировали на месте, — сказал Ляшко.

По его словам, в медучреждении сразу удалось восстановить окна, провести другие первостепенные работы, чтобы больница продолжала оказывать медицинскую помощь.

Источник: Укринформ

Фото: Минздрав