Во Львове 25-летний мужчина жестоко избил своего 7-летнего пасынка. Мальчик находится в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Первого территориального медицинского объединения города Львова. Инцидент произошел в ночь на 18 февраля.

По словам матери ребенка, мужчина подарил ребенку телефон. Он был строг и запрещал пользоваться ребенку гаджетом, пока он не начнет хорошо учиться. Однако мужчина считал, что во время его отсутствия ребенок все же играет на телефоне.

— Муж пришел домой и увидел, что телефон заблокирован. Поэтому он пошел к ребенку и начал агрессивно спрашивать, что он сделал с ним. Сначала отчим его ударил. А я оттолкнула его, чтобы забрать ребенка. Но он схватил сына и бросил на пол, — добавила мать.

Женщина рассказала, что после этого она сразу вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение с множественными гематомами, переломом челюсти, свода и основания черепа.

Врачи рассказали, что маленький пациент был в состоянии средней тяжести. Сейчас ребенок не нуждается в оперативном вмешательстве, проводится консервативное лечение.

— Если будет какое-то ухудшение, мы повторно сделаем компьютерную томографию. Возможно, и оперативное вмешательство, — рассказал детский нейрохирург Юрий Кузьминский.

Специалист рассказал, что других дополнительных травм они не обнаружили. Кроме того, точно нельзя сказать, как именно ребенок получил перелом черепа.

Ребенок получил тяжелую травму, которая может повлечь в будущем сложные последствия для мозга. После лечения он должен наблюдаться у невролога, семейного врача и повторно делать МРТ.

— Сейчас ребенок в сознании, жалуется, что у него болит голова. Он получает все необходимое лечение, — добавил Кузьминский.

Мать ребенка рассказала, что мужчина неоднократно поднимал руку на нее и на бабушку мальчика. А в последнее время бить начал и ребенка. Женщина не обращалась за помощью, ведь боялась неадекватной реакции мужа.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения: сторона обвинения будет настаивать на содержании в СИЗО. Мужчине грозит от пяти до восьми лет за решеткой.