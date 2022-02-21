У Львові 25-річний чоловік жорстоко побив свого 7-річного пасинка. Хлопчик перебуває у лікарні.

Про це повідомила пресслужба Першого територіального медичного об’єднання міста Львова. Інцидент стався в ніч на 18 лютого.

За словами матері дитини, чоловік подарував дитині телефон. Він був суворий і забороняв користуватися дитині гаджетом, поки вона не почне добре навчатися. Однак чоловік вважав, що під час його відсутності дитина все ж грається на телефоні.

– Чоловік прийшов додому і побачив, що телефон заблокований. Тому він пішов до дитини і почав агресивно запитувати, що він зробив з ним. Спочатку вітчим його вдарив. А я відштовхнула його, щоб забрати дитину. Але він схопив сина і кинув на підлогу, – додала матір.

Жінка розповіла, що після цього вона одразу викликала швидку допомогу. Хлопчика госпіталізували у нейрохірургічне відділення з множинними гематомами, переломом щелепи, склепіння та основи черепа.

Лікарі розповіли, що маленький пацієнт був у стані середньої тяжкості. Зараз дитина не потребує оперативного втручання, проводиться консервативне лікування.

– Якщо буде якесь погіршення, ми повторно зробимо комп’ютерну томографію. Можливо, тоді й оперативне втручання, – розповів дитячий нейрохірург Юрій Кузьмінський.

Спеціаліст розповів, що інших додаткових травм вони не виявили. Крім того, точно не можна сказати, як саме дитина отримала перелом черепа.

Дитина отримала важку травму, яка може спричинити у майбутньому складні наслідки для мозку. Після лікування вона має спостерігатися у невролога, сімейного лікаря та повторно робити МРТ.

– Зараз дитина у свідомості, скаржиться, що у нього болить голова. Він отримує все необхідне лікування, – додав Кузьмінський.

Матір дитини розповіла, що чоловік неодноразово піднімав руку на неї та на бабусю хлопчика. А останнім часом бити почав і дитину. Жінка не зверталася по допомогу, адже боялася неадекватної реакції чоловіка.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1. ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Найближчим часом зловмиснику оберуть запобіжний захід: сторона обвинувачення наполягатиме на утриманні в СІЗО. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.